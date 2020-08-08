Сайт для салона красоты "Амазонки"

Сайт для салона красоты

https://salon-amazonki.ru/

Еще больше моих работ на моем сайте https://designshaman.ru/

Задачи, которые были реализованы на сайте:

- Настройка главной страницы.

- Создание основных страниц сайта: услуги, акции, фотогаллерея, популярное, мастера, отзывы, контакты.

- Создание календаря записи на услуги.

- Создание прайса на услуги и расписания работы мастеров.

- Создание рекламных баннеров.

- Разработка фирменных иконок для сайта.

- Разработка каталога услуг. Настройка основных категорий.

- Настройка записей отзывов.

- Настройка контактной формы обратной связи.

- Настройка соцсетей.