Сайт для салона красоты "Амазонки"

https://salon-amazonki.ru/
Еще больше моих работ на моем сайте https://designshaman.ru/
Задачи, которые были реализованы на сайте:
- Настройка главной страницы.
- Создание основных страниц сайта: услуги, акции, фотогаллерея, популярное, мастера, отзывы, контакты.
- Создание календаря записи на услуги.
- Создание прайса на услуги и расписания работы мастеров.
- Создание рекламных баннеров.
- Разработка фирменных иконок для сайта.
- Разработка каталога услуг. Настройка основных категорий.
- Настройка записей отзывов.
- Настройка контактной формы обратной связи.
- Настройка соцсетей.