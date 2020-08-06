Сайт для специалиста по ремонту холодильников

Добавлена
5 лет назад
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Для портфолио.png

В процессе работы было сделано:

- Проведен подробный бриф по их деятельности, выявлены сильные и слабые стороны

- Написан уникальный текст, составлены УТП, заголовки

- Собран на конструкторе Tilda, выполнена адаптация под все устройства: Пк, телефоны. 

- Базовая анимация элементов 

- Настроена онлайн форма, стандартная, Имя+Телефон. 

- Добавлен виджет для связи через соц. сети.

- Все изображения были оптимизированы для быстрой загрузки страницы. 

- Подключен домен и SSL сертификат. 

- Составлена политика конфиденциальности. 

Ссылку на сайт могу прислать в ЛС. 

Tilda