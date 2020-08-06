Сайт для специалиста по ремонту холодильников

В процессе работы было сделано:
- Проведен подробный бриф по их деятельности, выявлены сильные и слабые стороны
- Написан уникальный текст, составлены УТП, заголовки
- Собран на конструкторе Tilda, выполнена адаптация под все устройства: Пк, телефоны.
- Базовая анимация элементов
- Настроена онлайн форма, стандартная, Имя+Телефон.
- Добавлен виджет для связи через соц. сети.
- Все изображения были оптимизированы для быстрой загрузки страницы.
- Подключен домен и SSL сертификат.
- Составлена политика конфиденциальности.
Ссылку на сайт могу прислать в ЛС.