Сайт для стоматологической клиники
Сайты «под ключ»
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месяц назад
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🟦 Задача:
Создать информативный и привлекательный дизайн сайта. Предоставить подробную информацию о предлагаемых услугах. создал отдельные страницы для каждой услуги, где подробно описывались процедуры, их преимущества, а также представлены фотографии результатов работы.
🔵 Решение:
Мы отразили профессионализм и надежность клиники. Использовали светлые, спокойные цвета, чтобы создать приятное и расслабляющее впечатление для посетителей. Создали отдельные страницы для каждой услуги, где подробно описывались процедуры, их преимущества, а также представлены фотографии результатов работы.
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