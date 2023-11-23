Сайт для стоматологической клиники

Сайты «под ключ»
Добавлена
месяц назад
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🟦 Задача:

Создать информативный и привлекательный дизайн сайта. Предоставить подробную информацию о предлагаемых услугах. создал отдельные страницы для каждой услуги, где подробно описывались процедуры, их преимущества, а также представлены фотографии результатов работы.

🔵 Решение:

Мы отразили профессионализм и надежность клиники. Использовали светлые, спокойные цвета, чтобы создать приятное и расслабляющее впечатление для посетителей. Создали отдельные страницы для каждой услуги, где подробно описывались процедуры, их преимущества, а также представлены фотографии результатов работы.

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