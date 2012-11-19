Сайт для StudioFotos на Yii

http://studiofotos.ru/

По готовому дизайну был запрограммирован сайт на Framework Yii.

Объем выполненной работы:

1) Реализована функция новостей+ комментарии. Комментарии подгружаються по AJAX

2) Отзывы о работе.

3) Раздел вопросов и ответов

4) Умная регистрация с Ajax ваоидацией данных

5) Личный кабинет:

-Загрузка фотографий и PDF файлов с поверкой по DPI, форматам. Загружать можно за раз неограниченное количество фотографий. Пользователь может создавать папки и раскладывать по ним файлы.

-Функции интернет магазина. После того как пользователь загрузит фотографии он может отправить их на цветокорекцию, напечатать выбрав при этом размеры и тип бумаги и узнав стоимость при этом сразу, еще до отправки заказа. Корзина сделана вся на Ajax, нет перезагрузок страниц.

6) Умные мета теги для поисковиков, микрораметка, карта сайта. Админка сделана на twitter Bootstrap