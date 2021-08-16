Сайт для тур-агенстства

Это концепт сайта для туристической фирмы Freerie, на создание которого наша команда вдохновилась во время просмотра документального фильма про северное сияние.

В дизайне использовали синие, бирюзовые и белые цвета, которые дополнительно погружают пользователя в мир холодных ледников и красивого северного сияния.

Это полностью готовый сайт, который имеет свою сверстанную версию. Поэтому вполне вероятно, что он будет использовать в скором времени по своему назначению и приводить новых клиентов.

Вас заинтересовал этот проект? Пишите в сообщения с вашей задачей на разработку сайта, и мы займемся ее реализацией.