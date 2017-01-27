Сайт для туристического агенства

Сайт использовал стороний сервис для получения доступных отелей и бронирование авиабилетов.

Несколько возможностей оплаты (Онлайн, безналичный рассчёт, оплата курьером или в офисе).

Административная панель + отдельный вход для агентов где они могут создавать предложения и отсылать клиенту подборку из нескольких доступных комнат с различным набором опций (транспорт, экскурсии, страхование и т. д.).