Сайт для туристического агенства

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт использовал стороний сервис для получения доступных отелей и бронирование авиабилетов.
Несколько возможностей оплаты (Онлайн, безналичный рассчёт, оплата курьером или в офисе).
Административная панель + отдельный вход для агентов где они могут создавать предложения и отсылать клиенту подборку из нескольких доступных комнат с различным набором опций (транспорт, экскурсии, страхование и т. д.).