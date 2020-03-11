Сайт для ведущей

Сайт с анимированными элементами и кликабельными номерами и мессенджерами, что позволяет моментально начать диалог.

Ввиду того, что большая часть представленных фотографий очень яркие и целостные по отдельности, но аляповатые в совместном нахождении друг с другом, было принято решение уровнять их полупрозрачным экраном в тон цветовой схеме сайта, а при наведении на каждое отдельное изображение, оно отображается в полном цвете и яркости