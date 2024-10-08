Сайт для женского курса психологической помощи
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7 месяцев назад
Сайт для закрытого женского клуба PROявляйся. Реализован в октябре 2022 года.
Задача: за выходные сделать и запустить сайт, который расскажет о курсе и поможет собрать трафик с таргетированной рекламы.
Главной целевой аудиторией проекта являются женщины, поэтому я выбрал нежные пастельные оттенки для сайта и изящные шрифты. Фотографий у клиента почти не было и она хотела сделать акцент в начале сайта на самой программе, а не на себе, поэтому на первых экрана использованы векторные иллюстрации. После рассказа о программе подробно рассказано о ведущей курса, её достижениях и квалификации.
Группу на курс собрали за два дня с помощью этого сайта.
Стоимость работы над сайтом составила 30 тыс рублей