Сайт для жестяного цеха. Главная страница.

http://www.tin-atelier.ru/

Сайт - визитка для жестяного цеха "Жесть-Ателье". Для сайта был разработан индивидуальный дизайн, согласно пожеланиям заказчика. На сайте имеется анимированное меню на jQuery. Есть фотогаллерея с работами, произведенными жестяным цехом. На странице "Контакты" имеется форма обратной связи и встроенная карта Google, показывающая местоположение цеха. В дальнейшем планируется добавление тематических страниц и форума.