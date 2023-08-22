Сайт для жилого дома, ресторана с наградой MICHELIN

О проекте:

На территории музея мельницы "Альмаломб" располагаются ресторан и место проведения мероприятий, а также жилой дом. Здесь можно забронировать номер, заказать столик, купить товар.

Цели: Наша задача состоит из комплекса

улучшений и внедрения

новой функциональности на веб-сайт, который

состоящий из разделов "Гостиница", "Ресторан" и "Конференц-зал".

разделов, посвященных конференц-залам. Нам необходимо было

создать возможность для клиентов

забронировать номер, приобрести товар и получить доставку.

доставку.

Отрасль: Жилой дом, Ресторан

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