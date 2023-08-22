Сайт для жилого дома, ресторана с наградой MICHELIN
Сайты «под ключ»
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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О проекте:
На территории музея мельницы "Альмаломб" располагаются ресторан и место проведения мероприятий, а также жилой дом. Здесь можно забронировать номер, заказать столик, купить товар.
Цели: Наша задача состоит из комплекса
улучшений и внедрения
новой функциональности на веб-сайт, который
состоящий из разделов "Гостиница", "Ресторан" и "Конференц-зал".
разделов, посвященных конференц-залам. Нам необходимо было
создать возможность для клиентов
забронировать номер, приобрести товар и получить доставку.
доставку.
Отрасль: Жилой дом, Ресторан
Используемые технологии: WordPress, PHP, WooCommerce, booking