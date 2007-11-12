Сайт Федеральной Торговой Сети "Кровля и Изоляция"

Добавлена
16 лет назад
252 просмотра
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http://www.krovizol.ru

Крупный корпаративный портал.

Разработка ядра с нуля.

Есть часть для зарегестрированных пользователей (обычных).

Если логинится корпоративный пользователь - то ему открывается доступ к внутренней корпоративной части портала.