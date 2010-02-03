Сайт фирмы «Arch-Design Bureau»

http://adb.kiev.ua

«Arch-Design Bureau» — частная организация, занимающаяся выполнением сложных архитектурных проектов в Киеве и Украине в целом. За 15 лет работы они построили и реконструировали более 20 зданий.

На сайте представлена информация о фирме, ее руководстве и ведущих специалистах. Подробно описан каждый выполненный проект.

Сайт работает на собственном движке, системы управления контентом и скрипты посторонних разработчиков не использовались. Программирование, дизайн и верстка — полностью выполнены мной.

Сайт запущен весной 2008 года.