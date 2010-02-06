Сайт фотоагентства "Западный Урал"
Сайты «под ключ»
Добавлена101 просмотр
14 лет назад
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Специалистами нашей компании совместно с фотоагентством «Западный Урал» был разработан сайт этого пермского фотоагентства.
На сайте представлена обширная галерея, боле чем из 1500 фотографий, с удобной системой поиска по ключевым словам, что позволило решить проблему многостраничных бумажных каталогов. Клиенты фотоагентства могут посмотреть интересующие их тематики фотографий прямо на сайте.