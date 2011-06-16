Сайт газеты "Южный Федеральный"
Сайты «под ключ»
Добавлена224 просмотра
13 лет назад
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Сайт разрабатывался в рамках должностных обязанностей. Переносился с самописного движка на Drupal с сохранением всех статей и их url для успешного SEO. Тема— стандартная. Некоторые части функционала:
- рубрикатор на основе таксономии;
- система внешней статистики просмотров;
- электронная подписка на газету с оплатой через Webmoney;
- погодный информер.