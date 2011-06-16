Сайт газеты "Южный Федеральный"

http://www.u-f.ru/

Сайт разрабатывался в рамках должностных обязанностей. Переносился с самописного движка на Drupal с сохранением всех статей и их url для успешного SEO. Тема— стандартная. Некоторые части функционала:

- рубрикатор на основе таксономии;

- система внешней статистики просмотров;

- электронная подписка на газету с оплатой через Webmoney;

- погодный информер.