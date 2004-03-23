Сайт глэмпинга Голчань

https://www.behance.net/gallery/216177191/Glamping-Golchan

Глэмпинг компания обратилась ко мне с просьбой разработать уникальный визуальный опыт для клиентов, предлагая отдых в домиках типа "ФРЕЙМ". Задача заключалась в создании дизайн макета, который отражал бы уют и роскошь, подчеркивая красоту природы и обеспечивая интуитивно понятный интерфейс для погружения в мир глэмпинга.



Приоритет был отдан современному дизайну, так как он привлекает клиентов и положительно сказывается на пользовательском опыте. Особое внимание уделено подбору цветовой палитры и шрифтов, что повышает доверие к сайту пользователей.



Задача: создать дизайн-макет сайта глэмпинга с акцентом на интуитивную навигацию и функциональные возможности.



Результаты: Создан простой, продающий и удобный сайт для глэмпинга, предоставляющий информацию об уникальных предложениях на природе.



14 дней - Срок реализации проекта. От формирования идеи до передачи готового дизайн-макета на руки.



5 отзывов - Про удобство нового сайта в социальных сетях уже в первый месяц после запуска продукта в работу.



15% - Повышение конверсии. Новый дизайн способствовал росту продаж и полной окупаемости уже через 2 месяца.



30% - Времени сэкономлено, благодаря уникальному подходу и обсуждению на соответствующих этапах.