Сайт Гомельской областной туберкулезной больницы

Сайты «под ключ»
Добавлена
13 лет назад
174 просмотра
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http://www.gotkb.by

Сайт содержит необходимую информацию о клинике, ее услугах, специалистах, оборудовании.

На сайте выложен прейскурант цен на платные услуги больницы, полезные статьи, можно также задать вопрос специалисту.