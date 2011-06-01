Сайт Гомельской областной туберкулезной больницы
Сайты «под ключ»
Добавлена174 просмотра
13 лет назад
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Сайт содержит необходимую информацию о клинике, ее услугах, специалистах, оборудовании.
На сайте выложен прейскурант цен на платные услуги больницы, полезные статьи, можно также задать вопрос специалисту.