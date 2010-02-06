Сайт Государственной инспекции по образованию
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Добавлена128 просмотров
14 лет назад
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http://www.gosobrnadzor.permkrai.ru
Сайт Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края предоставляет населению информацию о текущей деятельностью инспекции, последние новости и нормативные документы в сфере образования.
На сайте реализован электронный прием документов, что позволило сократить время и количество поездок в инспекцию сотрудников образовательных учреждений.