Сайт и логотип для психолога на Тильде

Была поставлена задача разработать логотип и сайт для гештальт-терапевта в минималистичном сдержанном дизайне с последующей версткой на Tilda. Этапы работы: брифинг с клиентом, анализ конкурентов и ЦА, составление мудборда, создание логотипа, создание прототипа, дизайн в Figma, перенос на Tilda. После сборки сайта заказчик решил отойти от концепции продающего лендинга в сторону сайта-визитки. Все пожелания были учтены: убрана форма заявки и стоимость, немного изменен визуал и последовательность блоков. Посмотреть реализованный проект вы можете по ссылке.

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