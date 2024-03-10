Сайт и сложная админ-панель для ведения учета заказов

Backend:

- Laravel: Основной фреймворк для серверной части, используемый для реализации бизнес-логики, аутентификации, работы с базой данных и т.д.

- Eloquent ORM: Инструмент для взаимодействия с базами данных.

- Blade Templating: Для генерации HTML на сервере.

- MySQL: В качестве базы данных.

Frontend:

- HTML: Стандартный язык разметки для создания веб-страниц.

- CSS/SASS: Для стилизации веб-элементов.

- Bootstrap: CSS-фреймворк для быстрой стилизации и использования компонентов.

- jQuery: JavaScript библиотека для работы с DOM, обработки событий, анимаций и т.д.

- Ajax: Для выполнения асинхронных запросов на сервер.

Дополнительные инструменты:

- Composer: Менеджер зависимостей для PHP, используемый для управления пакетами в Laravel.

- npm: Менеджер пакетов для JavaScript.

- Git: Система контроля версий для отслеживания изменений и совместной работы над проектом.

- Webpack: Модульный сборщик для современных JavaScript-приложений.

Тестирование и развертывание:

- PHPUnit: Фреймворк для юнит-тестирования в PHP.

- Docker: Для контейнеризации и упрощения процесса развёртывания приложений.