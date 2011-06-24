Сайт "Измаильский винзавод"

http://www.ukrwine-izmail.com

Создание сайта для ЗАО «Измаилский ВинЗавод»- занимающийся производству и реализацией высококачественных вин и алкогольных напитков.

Основанный в городе Измаил в 1949, Измаильский винзавод по праву считается одним из крупнейших торгово-промышленных холдингов Украины в своей области. Производство основано на лучших сортах винограда, закупленных в Италии, и инновационных технологиях производства. Что делает ЗАО «Измаильский ВинЗавод» одним из лучшей торговой маркой Украины.