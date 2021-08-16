Сайт картинг-центра

Добавлена
2 года назад
31 просмотр
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Цель: создать сочный, яркий и стильный лендинг, который вызывает желание забронировать карт. 

Решение: Я решила сделать сайт стильным, с яркими акцентами, привлекающими внимание к главному целевому действию. При создании сайта использовала динамичные фото, которые вызывают желание проехаться на карте.