Сайт картинг-центра

Цель: создать сочный, яркий и стильный лендинг, который вызывает желание забронировать карт.

Решение: Я решила сделать сайт стильным, с яркими акцентами, привлекающими внимание к главному целевому действию. При создании сайта использовала динамичные фото, которые вызывают желание проехаться на карте.