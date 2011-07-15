Сайт-каталог компанії «ДК-Сервис»

http://dkservice.net/

О сайте:

Наша компания заняла достойное место на рынке предлагаемых услуг и продукции и заслужила репутацию надежного делового партнера. При этом мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно расширяя ассортимент предлагаемых товаров и услуг.

Сегодня компания "ДК-Cервис" специализируется на подборе и продаже насосного оборудования для систем водоснабжения и дренажа, запорной арматуры для воды и газа. Мы работаем с ведущими мировыми производителями в данном сегменте и гарантируем высокое качество и надежность предлагаемой нами продукции.

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Разработано: 20 Сентября, 2010

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