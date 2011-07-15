Сайт-каталог компанії ТОВ «БНТЕД»
Сайты «под ключ»
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12 лет назад
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О сайте:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро (центр) науково-технічних та економічних досліджень та послуг» (БНТЕД) засноване у 1994р. На ринку комунальної, дорожньої та будівельної техніки успішно працює з 1995р. Спеціалізується на постачанні сміттєвозів, вакуумних, каналопромивочних, мулососних машин, автопідйомників, різноманітних машин для утримання та ремонту доріг, аварійно-ремонтних машин, тракторів, екскаваторів, навантажувачів, автогрейдерів, автобусів, запасних частин та комплектуючих, контейнерів для збору відходів, тощо.
Посмотреть: http://komunteh.com.ua/
Разработано: 3 Ноября, 2010
Использовано: Drupal 6, Photoshop CS3