Сайт-каталог компанії ТОВ «БНТЕД»

http://komunteh.com.ua/

О сайте:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро (центр) науково-технічних та економічних досліджень та послуг» (БНТЕД) засноване у 1994р. На ринку комунальної, дорожньої та будівельної техніки успішно працює з 1995р. Спеціалізується на постачанні сміттєвозів, вакуумних, каналопромивочних, мулососних машин, автопідйомників, різноманітних машин для утримання та ремонту доріг, аварійно-ремонтних машин, тракторів, екскаваторів, навантажувачів, автогрейдерів, автобусів, запасних частин та комплектуючих, контейнерів для збору відходів, тощо.

Посмотреть: http://komunteh.com.ua/

Разработано: 3 Ноября, 2010

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