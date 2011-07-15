Сайт каталог компании «PROФАСАД»
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Добавлена156 просмотров
12 лет назад
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О сайте:
Компания PROФАСАД – это молодая инициативная команда, профессионалы своего дела, которые работают для Вас!
Несмотря на небольшой возраст, успели отлично зарекомендовать себя на рынке строительных и рекламных услуг. Основная специализация – это изготовление различных элементов декора для оформления интерьера и экстерьера зданий, а также плоских или объемных моделей и муляжей для рекламных целей, декорации для кино, театра, различных мероприятий.
Посмотреть: http://profasad.kiev.ua/
Разработано: 3 Мая, 2010
Использовано: Photoshop CS3, Joomla