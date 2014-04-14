Сайт-каталог мебельной фирмы

mebli-ukraina.com.ua

Сайт имеет простой, но в тоже время стильный дизайн без излишеств, разработан в соответсвии с пожеланиями заказчика.

Основная задача данного ресурса отведена демонстрации обширного портфолио фирмы по изготовлению мебели в Днепропетровске. Каждая страница портфолио размещена в соответсвующем подразделе.

Сайт имеет адаптивный дизайн, полноценно переверстывается под любое устройство (планшет, смартфон).