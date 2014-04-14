Сайт-каталог мебельной фирмы

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Сайт имеет простой, но в тоже время стильный дизайн без излишеств, разработан в соответсвии с пожеланиями заказчика.
Основная задача данного ресурса отведена демонстрации обширного портфолио фирмы по изготовлению мебели в Днепропетровске. Каждая страница портфолио размещена в соответсвующем подразделе.
Сайт имеет адаптивный дизайн, полноценно переверстывается под любое устройство (планшет, смартфон).