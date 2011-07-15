Сайт каталог свадебного салона «Саванна»
Сайты «под ключ»
Добавлена193 просмотра
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О сайте:
Свадьба — одно из самых важных и запоминающихся событий в жизни. Невеста всегда в центре внимания, и ее свадебное платье должно быть безукоризненным. Именно поэтому Свадебный салон "Саванна" очень ответственно относится к пошиву свадебных платьев и помогает воплотить Ваши мечты в реальность.
Свадебный салон "Саванна" может предложить Вам привлекательные цены на свадебные платья, поскольку не вынуждает Вас платить за громкие имена кутюрье.
Посмотреть: http://savanna.com.ua/
Разработано: 14 Января, 2010
Использовано: Flash CS3, Photoshop CS3, Joomla