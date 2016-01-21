Сайт художественной студии

Сайт: pictureday.kz

- Picture Day является новым форматом развлечения и отдыха в Казахстане.

- Picture Day - это не просто уроки рисования, это искусство отдыха.

- Picture Day - это идеальный отдых для друзей, пар и коллег любых возрастов и с любым уровнем навыка в рисовании, включая абсолютных новичков.

- Picture Day предоставит Вам все материалы (мольберты, кисти, краски, фартук) и отличное настроение.

- В уютной обстановке Picture Day Вы интересно проведете время и за 2,5 часа нарисуете великолепную картину маслом под руководством талантливого арт-коуча.

- Вам предложат напитки (воду /содовую /бокал вина). Вы также можете принести с собой еду, закуски и напитки или заказать доставку из студии.

- Выполненная Вами картина в Picture Day украсит ваше жилье творчеством либо может стать отличным подарком для Ваших близких.