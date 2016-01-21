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Сайт художественной студии
Сайт: pictureday.kz
- Picture Day является новым форматом развлечения и отдыха в Казахстане.
- Picture Day - это не просто уроки рисования, это искусство отдыха.
- Picture Day - это идеальный отдых для друзей, пар и коллег любых возрастов и с любым уровнем навыка в рисовании, включая абсолютных новичков.
- Picture Day предоставит Вам все материалы (мольберты, кисти, краски, фартук) и отличное настроение.
- В уютной обстановке Picture Day Вы интересно проведете время и за 2,5 часа нарисуете великолепную картину маслом под руководством талантливого арт-коуча.
- Вам предложат напитки (воду /содовую /бокал вина). Вы также можете принести с собой еду, закуски и напитки или заказать доставку из студии.
- Выполненная Вами картина в Picture Day украсит ваше жилье творчеством либо может стать отличным подарком для Ваших близких.