Сайт компании Академтест

Стилистически дизайнеры iStar Design создали минималистичный сайт – фирменные цвета и простые формы создают образ современного и понятного по своей структуре сайта. Хорошо продуманная навигация позволяет быстро найти необходимую информацию. Сайт локализован на три языка – украинский, русский и английский.

http://academtest.com