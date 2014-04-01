Сайт компании Академтест

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Стилистически дизайнеры iStar Design создали минималистичный сайт – фирменные цвета и простые формы создают образ современного и понятного по своей структуре сайта. Хорошо продуманная навигация позволяет быстро найти необходимую информацию. Сайт локализован на три языка – украинский, русский и английский.