Сайт компании Академтест

Добавлена
10 лет назад
106 просмотров
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Стилистически дизайнеры iStar Design создали минималистичный сайт – фирменные цвета и простые формы создают образ современного и понятного по своей структуре сайта. Хорошо продуманная навигация позволяет быстро найти необходимую информацию. Сайт локализован на три языка – украинский, русский и английский.

http://academtest.com