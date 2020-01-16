Сайт компании Экотерм

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания Экотерм занимается котельным оборудованием.
Было поставлено несколько задач: создать удобный сайт, адаптированный для мобильных телефонов и планшетов, сделать базовую СЕО-оптимизацию, написать СЕО-тексты для товаров, подобрать правильное оформление и дизайн.
Сайт компании: https://eko-termo.ru/