Сайт компании "Элеста"
Сайты «под ключ»
Добавлена923 просмотра
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объем работ по созданию сайта:
- разработка дизайна и логотипа
- flash-вставки в шапке сайта
- верстка
- интеграция с CMS
- разработка программных модулей
Функциональные возможности:
- каталог объектов недвижимости с фотогалереей
- расширенный поиск по видам недвижимости
- формы заявок на покупку/продажу/обмен недвижимости
- языковые версии
- новости
- спецпредложения
- доска объявлений
Система управления сайтом - cms.Aranea