Сайт компании "Элеста"

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
923 просмотра
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http://www.elesta.eu

Объем работ по созданию сайта:

- разработка дизайна и логотипа

- flash-вставки в шапке сайта

- верстка

- интеграция с CMS

- разработка программных модулей

Функциональные возможности:

- каталог объектов недвижимости с фотогалереей

- расширенный поиск по видам недвижимости

- формы заявок на покупку/продажу/обмен недвижимости

- языковые версии

- новости

- спецпредложения

- доска объявлений

Система управления сайтом - cms.Aranea