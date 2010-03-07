Сайт компании HDC

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
142 просмотра
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http://www.hdcenter.ru

* Выбор структуры сайта

* Дизайн

* Верстка: блочная кроссбраузерная

* Разбивка на PHP модули

* Настройка панели управления сайтом на СУБД

* Дизайн, верстка и настройка формы обратной связи

* Установка счетчиков посещаемости

* Создание файлов robots.txt и sitemap.xml