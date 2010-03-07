Сайт компании HDC
Сайты «под ключ»
Добавлена142 просмотра
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
* Выбор структуры сайта
* Дизайн
* Верстка: блочная кроссбраузерная
* Разбивка на PHP модули
* Настройка панели управления сайтом на СУБД
* Дизайн, верстка и настройка формы обратной связи
* Установка счетчиков посещаемости
* Создание файлов robots.txt и sitemap.xml