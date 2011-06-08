Сайт компании Holiday Properties - продажа домов.

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Добавлена
13 лет назад
120 просмотров
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http://holiday-properties.ru/

Компания Holiday Properties выбрала участки земли, погруженные в уникальный колорит, имеющие прекрасное расположение с видом на море, на которых построены великолепные средиземноморские дома с уважением к традициям, с использованием природных материало