Сайт компании Интер Сервис (Россия)

http://interservice.ims-studio.com/

"Интерсервис" – официальный партнер крупнейшей домашней сети Санкт-Петербурга InterZet, оказывающий услуги по ремонту и обслуживанию компьютеров.

Наша компания работает на рынке компьютерных услуг Петербурга с 2008 года и за это время успела зарекомендовать себя как профессиональный, компетентный, мобильный IT-сервис. Интерсервис предлагает Вам полный спектр услуг по ремонту, настройке, установке компьютеров и локальных сетей. В своем багаже на данный момент мы имеем:

огромный опыт по ремонту и обслуживанию компьютеров любого уровня сложности,

команду специалистов, способных решить любую внештатную ситуацию с Вашим ПК в кратчайшие сроки,

гарантированный уровень сервиса,

тысячи выполненных заявок и постоянных клиентов.