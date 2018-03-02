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Название проекта: сайт компании КОНКОРД КОМОДИТИЗ. Компания занимается зерновыми, масличными и бобовыми культурами.
CMS: wordpress
Ссылка на сайт: http://konkord-ua.com/
Мои работы по данному сайту:
- Верстка шаблона по макету PSD (адаптация по все устройства);
- Полная посадка готовой верстки на wordpress c помощью плагина ACF;
- Кастомизация админ панели под клиента (скрытие всех лишних пунктов меню и оставлены только нужные пункты для клиента, возможность редактирования всех нужных для клиента элементов сайта);
- Ускорение админ-панели за счет отключения у вордпреса проверки обновлений.
Нестандартные и интересные задачи по данному проекту:
- разработан функционал переключение между двумя языками (ua/ru) без использования плагинов.
Время потраченное на данную работу: 4 дня.