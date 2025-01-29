Сайт компании "Крановые энергетические технологии"

Компания "Крановые энергетические технологии" занимается разработкой, производством и поставкой современного кранового оборудования для различных отраслей промышленности. Целью проекта стало создание информативного, удобного и современного сайта, который подчеркнет профессионализм компании, поможет клиентам быстро находить необходимую информацию об оборудовании и упростит процесс подачи заявок. Веб-дизайн был создан за 20 дней и реализован на WebFlow также за 20 дней.

https://ketkran.ru/