Сайт Компании "ЛайтЭко"

http://lighteco.com.ua/

Создание сайта для компании «ЛайтЭко» (с англ. Лайт – Свет, Эко – логичность). Структурное подразделение компании ЛАЙТЕК, успешная компании, на рынке с 1996 года. Первая компания, работающая на Украинском рынке в сфере услуг – освещение и всё что с ним связанно. Компания прошла полный карьерный рост, начиная от поставки осветительного оборудования, заканчивая дизайном наружного, ландшафтного и других типов освещения.