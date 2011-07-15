Сайт компании ООО «Сатурн ГиК»

http://www.saturngik.com.ua/

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Предприятие ООО „Сатурн ГиК" образовано в 1993 году на базе завода железобетонных изделий № 5. Основным видом деятельности предприятия является изготовление цементных, известковых растворов и товарного бетона. В начале 90-х годов ООО „Сатурн ГиК" изготавливало 3000-3500 м3 растворов в месяц для строительных организаций г.Киева и области.

Посмотреть: http://www.saturngik.com.ua/

Разработано: 18 Ноября, 2009

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