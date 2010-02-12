Сайт компании по изготовлению мебели
Сайты «под ключ»
Добавлена169 просмотров
14 лет назад
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Сайт компании Малкон по изготовлению мебели. CMS Joomla 1.5.
Frontend - каталог мебели, каталог комплектующих, FAQ, контакты, карта сайта.
Backend - адмиистративный блок Joomla. Возможность самостоятельного добавления и изменения материалов, пополнение каталогов и т.п.