Сайт компании по изготовлению мебели

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
169 просмотров
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http://malkonkomi.ru

Сайт компании Малкон по изготовлению мебели. CMS Joomla 1.5.

Frontend - каталог мебели, каталог комплектующих, FAQ, контакты, карта сайта.

Backend - адмиистративный блок Joomla. Возможность самостоятельного добавления и изменения материалов, пополнение каталогов и т.п.