Сайт компании-производителя жалюзи
Сайты «под ключ»
Добавлена187 просмотров
12 лет назад
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Разработка "представительства" компании в сети. Дизайн, верстка, создание шаблона для Joomla, написание доп. модулей\компонент. SEO-оптимизация, настройка хостинга, поддержка, создание flash-банера (шапка), создание online-дизайнера жалюзи (flash)