Сайт компании SPS FarmConsult

http://www.spsfarm.ru

Тип работы: создание стиля, верстка, программирование, анимация, составление текстов.

Использованные особые технологии: flash, php.

Создание сайта с нуля. Разработка фирменного стиля и дизайна, правка и составление текстов, слогана.

Шрифты и музыка по выбору клиента.

Сайт представлен в двух версиях - flash и html, в html варианте используются php скрипты.

Так же в html версии применена верстка, максимально оптимизированная под поисковые системы, когда основной текст идет перед дополнительными частями, не смотря на то, что пользователю сайт выводится в обычном виде.

Дата сдачи - 10 ноября 2006