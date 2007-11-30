Сайт компании SPS FarmConsult

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Тип работы: создание стиля, верстка, программирование, анимация, составление текстов.
Использованные особые технологии: flash, php.
Создание сайта с нуля. Разработка фирменного стиля и дизайна, правка и составление текстов, слогана.
Шрифты и музыка по выбору клиента.
Сайт представлен в двух версиях - flash и html, в html варианте используются php скрипты.
Так же в html версии применена верстка, максимально оптимизированная под поисковые системы, когда основной текст идет перед дополнительными частями, не смотря на то, что пользователю сайт выводится в обычном виде.
Дата сдачи - 10 ноября 2006