Сайт компании "Тимур и его команда" Joomla 1.5 CMS

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
109 просмотров
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http://pereezdik74.ru/

Сначала был сверстан макет из psd, после чего он был интегрирован в Joomla 1.5!

Сайт был наполнен информацией.

Валидные css+html (WC3)

Добавлять и редактировать статьи можно прямо на сайте, не заходя в админ панель.