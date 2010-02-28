Сайт компании "Тимур и его команда" Joomla 1.5 CMS
Сайты «под ключ»
Добавлена109 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сначала был сверстан макет из psd, после чего он был интегрирован в Joomla 1.5!
Сайт был наполнен информацией.
Валидные css+html (WC3)
Добавлять и редактировать статьи можно прямо на сайте, не заходя в админ панель.