Сайт компании "Тимур и его команда" Joomla 1.5 CMS

http://pereezdik74.ru/

Сначала был сверстан макет из psd, после чего он был интегрирован в Joomla 1.5!

Сайт был наполнен информацией.

Валидные css+html (WC3)

Добавлять и редактировать статьи можно прямо на сайте, не заходя в админ панель.