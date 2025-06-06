Сайт компанії SpecialParkBuilder

Це тестовий навчальний сайт створений на CMS WordPress компанії SpecialParkBuilder. Компанія займається ландшафтним дизайном, озелененням і проектуванням. На сайті представлена вся необхідна детальна інформація про дану компанію і чим вона займається, а також послуги які вона пропонує. Показані готові роботи даної компанії у вигляді фотогалереї, а також інформація і статті про роботи які дана компанія може виконати. Також є сторінка із цінами за кожну конкретну роботу і сторінка з формою зворотнього зв’язку де можна звязатися з працівниками компанії і поставити своє запитання.