Сайт конференции при поддержке министерства Сербии

Перейти на сайт - https://cmmconf.com

Заказчик

CMM events- независимый организатор конференций. Организовывающий отраслевые мероприятия на товарных рынках, с целью создания делового общения. Проводящие конференции в Европе, Центральной Азии.

Задача

Создать промо сайта для привлечения спонсоров, спикеров, и слушателей на конференцию. Разработать визуальный язык бренда, для позиционирования и вовлечения в мероприятие.

Цель будущего сайта

В процессе обсуждения проекта с заказчиком была определена основная цель – это "дозакрытие посетителя в лида". Как целевой продукт решили создать промо-сайт со сложной системой форм.

Структура

Структура будущего сайта была спроектирована на основе ранее проведенных мероприятий заказчиком, а также с учетом исследования сайта конкурентов с их лучшими решениями и анализом ошибок. Это позволило создать структуру, которая смогла бы отвечать всем трем направлениям целевой аудитории и закрыть все боли посетителей сайта.

Дизайн

Мы не хотели делать стандартный (главный экран) дизайн сайта, было решено использовать больше креатива и образов мероприятия. Основная цель дизайна – это выделиться из общей массы, так как большее количество посетителей конференции уже не в первый раз посещают подобные мероприятия и выделиться, оставив визуальный след в памяти посетителя было бы максимально ценно для "дозакрытия посетителя в лида" после посещения и ухода с сайта, оставшись в памяти как необычное дизайн-решение.

Полный кейс – https://cmsmagazine.ru/journal/cases-7229/