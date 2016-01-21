Сайт коуча Леси Чепеги

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Описание проекта
Персональный сайт коуча, тренера по развитию Леси Чепеги.
Цели сайта: информировать пользователей об услугах коуча,
привлекать и удерживать новых пользователей с помощью блога, создать
возможность общаться под записями в блоге, комментировать и выражать
свое мнение, создать возможность заказа услуг коуча онлайн, продавать
услуги коуча. Дизайн выбран Клиентом из числа лицензионных шаблонов для
Joomla.
Детали проекта
- Ссылка на сайт: lchepega.com
- В структуру сайта интегрирована система рассылки MailChimp
- Реализована возможность постинга новых записей в Facebook
- Сайт может выдерживать большие нагрузки (1000 пользователей одновременно)