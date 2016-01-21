Сайт коуча Леси Чепеги

Добавлена
8 лет назад
323 просмотра
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Описание проекта

Персональный сайт коуча, тренера по развитию Леси Чепеги.

Цели сайта: информировать пользователей об услугах коуча,

привлекать и удерживать новых пользователей с помощью блога, создать

возможность общаться под записями в блоге, комментировать и выражать

свое мнение, создать возможность заказа услуг коуча онлайн, продавать

услуги коуча. Дизайн выбран Клиентом из числа лицензионных шаблонов для

Joomla.

Детали проекта

  • Ссылка на сайт: lchepega.com
  • В структуру сайта интегрирована система рассылки MailChimp
  • Реализована возможность постинга новых записей в Facebook
  • Сайт может выдерживать большие нагрузки (1000 пользователей одновременно)