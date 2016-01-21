Сайт коуча Леси Чепеги

Описание проекта

Персональный сайт коуча, тренера по развитию Леси Чепеги.

Цели сайта: информировать пользователей об услугах коуча,

привлекать и удерживать новых пользователей с помощью блога, создать

возможность общаться под записями в блоге, комментировать и выражать

свое мнение, создать возможность заказа услуг коуча онлайн, продавать

услуги коуча. Дизайн выбран Клиентом из числа лицензионных шаблонов для

Joomla.

Детали проекта