Сайт кредитной организации «Союзинвест»

https://konstantinsorokin.com/project/souzinvest/

Компания «Союзинвест» занимается выдачей кредитов на любые цели под залог недвижимости, авто-мото транспорта, с сохранением права собственности и возможности использования. Так же выдаются кредиты под залог ценных бумаг. Занимаются инвестирование в стартапы. У сайта есть две версии — на русском и украинском языках.