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Сайт МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС"
Данный ресурс был создан на базе WordPress.
Реализован новостной сегмент, который позволяет операторам оперативно добавлять новости деля их на категории: ЧС, новости города и т.д. Реализован модуль обратной связи благодаря чему жители города могут оставить заявку на устранение неисправностей в области ЖКХ по адресу их проживания