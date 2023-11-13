Сайт музея-усадьбы Алексея Толстого в г. Самара

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Сайт музея-усадьбы Алексея Толстого в г. Самара

Музей-усадьба Алексея Толстого – единственная сохранившаяся в Самаре городская деревянная усадьба. Ссылка на проект: https://samlitmus.ru/