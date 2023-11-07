Сайт на Tilda

Сайт состоит из 5 страниц: О компании, меню для ресторана, страница с вакансиями, о сотрудничестве. Каждая страница состоит из определённых блоков. Такие как, шапка страницы основная информация и контакты.



Подключены формы для сотрудничества с потенциальными клиентами.



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