Сайт на Tilda

Сайты «под ключ»
Добавлена
2 месяца назад
1 просмотр
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Сайт состоит из 5 страниц: О компании, меню для ресторана, страница с вакансиями, о сотрудничестве. Каждая страница состоит из определённых блоков. Такие как, шапка страницы основная информация и контакты.

Подключены формы для сотрудничества с потенциальными клиентами.

Сайт адаптирован под мобильные устройства.