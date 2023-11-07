Сайт на Tilda
Сайты «под ключ»
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт состоит из 5 страниц: О компании, меню для ресторана, страница с вакансиями, о сотрудничестве. Каждая страница состоит из определённых блоков. Такие как, шапка страницы основная информация и контакты.
Подключены формы для сотрудничества с потенциальными клиентами.
Сайт адаптирован под мобильные устройства.