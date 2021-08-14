Сайт на Тильде "Куршевель"

Привет! Меня зовут Татьяна.

Я веб-дизайнер и специалист по созданию сайтов на Тильде. Живу в Санкт-Петербурге.

Совсем недавно я "заболела" дизайном сайтов и мне очень нравится этим заниматься. Могу так увлечься, что не заметить времени суток. Постоянно учусь, пополняю свои знания, отслеживаю тренды и все применяю в своих работах.

Ответственно подхожу к любому заданию и выполняю аккуратно и четко по ТЗ.

Прежде, чем приступить к созданию сайта, заполняется бриф, анализируется Ваша ниша, ЦА и сайты-конкурентов, составляется ТЗ и на основе всего этого делается классный продающий сайт!

Так как я начинающий специалист, то мои расценки совсем невысокие. Работаю по предоплате 30%

от окончательной стоимости.

Цена фиксированная:

Дизайн

Landing page (3-8 блоков) или Главная страница - 50$ 5-10 дней

Многостраничный сайт (главная страница 50$ + внутренняя страница (2 блока) 20$) 15-25 дней

Верстка на Тильде + адаптив

Landing page (3-8 блоков) или Главная страница - 50$ 5-10 дней

Многостраничный сайт (главная страница 50$ + внутренняя страница (2 блока) 20$) 15-25 дней

Мои гарантии

Соблюдение сроков. Качественная работа.

Разумные цены.

Доброжелательность, конструктивное общение.

Всегда на связи в мессенджерах.

Бесплатные правки и доведение до результата, который вам нужен.

У меня есть знания и понимание UX/UI

Связаться со мной можно по тел. или WhatsApp +79045102903

Эл. почта [email protected]

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