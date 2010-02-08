http://pointerclub.ru/

Сайт Национального Клуба породы Пойнтер. Разработка "под ключ". Разработка логотипа и дизайна сайта. Разработаны функционалы: регистрация пользователей, личной карточки пользователя, модерирование и администрирование сайта посредством CMS, добавление самими пользователями сайта питомников и клубов в базу данных, добавление щенков, добавление фото, система фильтров и поиска на сайте, добавление новостей - все непосредственно добавляется самими пользователями с сайта. Защита при добавлении данных. Редактирование данных самими пользователями сайта. Построение и вывод каталога питомников и клубов. Система фильтров и поиска по каталогу. Установка и настройка форума vBulletin. Сайт создан на основе CMS S.Builder, функционал написан на PHP с БД MySQL, используется JavaScript, Ajax, HTML, CSS.